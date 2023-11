EQS-Ad-hoc: Fernheizwerk Neukölln AG / Schlagwort(e): Prognose

Fernheizwerk Neukölln AG: Prognose 2023



23.11.2023 / 11:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT

WKN: 576790

ISIN: DE0005767909 Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 Marktmissbrauchsverordnung

übermittelt an die Medien am 23.11.2023 Uhr, 11:30 Uhr Prognose 2023 Das Jahr 2023 ist bisher geprägt von einem im Vergleich zum Vorjahr spürbaren Rückgang der Brennstoffpreise und einer vergleichsweise milden Witterung. Insbesondere die Erdgaspreise sinken kontinuierlich seit Jahresbeginn und bewegen sich auf einem deutlich niedrigeren Niveau als noch im Vorjahr. Die FHW Neukölln AG reagierte auf die Marktentwicklungen und setzt bei der Wärmeproduktion vornehmlich auf erdgasbetriebene Erzeugungsanlagen und den an den Erdgaspreis gekoppelten Wärmebezug. Infolgedessen sehen wir die Materialkosten spürbar unterhalb des von uns im Halbjahresfinanzbericht 2023 prognostizierten Wertes. Darüber hinaus führte eine umsatzsteuerliche Korrektur unserer im Januar 2023 erfassten Jahresverbrauchsabrechnung 2022 zu einer zusätzlichen Ergebnisverbesserung. In dem am 29. September 2023 veröffentlichten Halbjahresfinanzbericht ging FHW von einem Vorsteuerergebnis (EBT) in Höhe von rd. 8,6 Mio. € aus. Die Fortschreibung der aktuellen Marktpreisentwicklungen sowie der Umsatzsteuereffekt aus der Jahresschlussrechnung in 2023 führt zu einer deutlichen Ergebnisverbesserung. Bei einem im weiteren Verlauf des Jahres planmäßigen Geschäftsverlauf erwarten wir aktuell ein Vorsteuerergebnis für das Geschäftsjahr 2023 in Höhe von rd. 12 Mio. €. Berlin, den 23.11.2023 FERNHEIZWERK NEUKÖLLN AKTIENGESELLSCHAFT Die Vorständin Weigandufer 49 - 12059 Berlin



Ende der Insiderinformation



23.11.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com