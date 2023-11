Am 30. August ist er 93 Jahre alt geworden - damit hat Warren Buffett die durchschnittliche Lebensdauer der Amerikaner (79 Jahre) weit übertroffen. "Ich fühle mich gut", so Buffett. "Aber mir ist durchaus bewusst, dass ich in der Verlängerung spiele." Was seinen Nachlass betrifft, hat er klare Vorstellungen."Nach meinem Tod wird die Verfügung über mein Vermögen ein offenes Buch sein", so der Berkshire-Hathaway-CEO in einem Thanksgiving-Brief. "Es wird keine phantasievollen Treuhandgesellschaften ...

Den vollständigen Artikel lesen ...