Die Aktien der niiio finance group AG ("niiio") stiegen gestern um mehr als 53% auf EUR 0,60 und näherten sich damit einem Drei-Monats-VWAP von etwa EUR 0,53 von vor der Ankündigung des "Going Private" des Unternehmens. Der Kurssprung erfolgte ohne offensichtliche Nachrichten, aber bei hohem Handelsvolumen. Vor etwa vier Wochen gab niiio bekannt, dass das in Großbritannien ansässige Unternehmen Pollen Street Capital und damit verbundene Fonds planen, niiio zu übernehmen und von potenziell von der Börse zu nehmen. Dieser Deal, der eine Investoren- und Aktionärsvereinbarung sowie mehrere Kapitalmaßnahmen umfasst, versetzt Pollen in die Lage, potenziell über 90 % der Kontrolle zu erlangen. Für die Analysten von AlsterResearch werfen das mögliche Delisting und die unsichere Behandlung von Minderheitsaktionären strategische Fragen auf. Während die Übernahme von Pollen der Buy-and-Build-Strategie von niiio zugutekommt, könnten externe Investoren mit Unsicherheiten konfrontiert werden. Infolgedessen stuft AlsterResearch die Aktie auf VERKAUFEN mit einem unveränderten Kursziel von EUR 0,50 herab, was das begrenzte Aufwärtspotenzial nach dem Anstieg und das drohende Delisting widerspiegelt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/niiio%20finance%20Group%20AG.





Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken