23. November 2023. Geht es uns eigentlich zu gut? Aktuell sind in Deutschland 53% der Frauen und 67% der Männer übergewichtig (Quelle: Robert-Koch-Institut). 8,5 Millionen Menschen leiden an Diabetes Typ 2 (Quelle: Deutsche Diabetes Hilfe) - die Dunkelziffer, der Menschen, die noch gar nicht wissen, dass sie erkrankt sind, ist noch höher. Wer Schuld ist? Wir selbst! Eine der Ursachen ist der hohen Zucker-Konsum. Fast 95 Gramm Zucker konsumiert der Deutsche im Schnitt täglich - die Empfehlung der WHO liegt bei 50 Gramm. Doch können wir auf Zucker verzichten? Oder sind wir längst süchtig?In "JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?" am Montag, auf ProSieben macht Jenke von Wilmsdorff ein Experiment gegen jede Vernunft - und gegen den ärztlichen Rat: Der Fernsehjournalist konsumiert jeden Tag ein Kilogramm Zucker. Wie lange macht sein Körper das mit? Wie dramatisch sind die Folgen nach kürzester Zeit?Jenkes Kameramann Conny startet parallel den Gegenversuch: Jeden Tag isst er nicht mehr als 5 Gramm Zucker. Wie wirkt sich das auf seinen Körper aus?"JENKE. Das Zucker-Experiment: Wie krank macht Zucker?" am Montag, 27. November 2023, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn"JENKE. CRIME. Der Kampf gegen die Mafia" am Montag, 4. Dezember 2023, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn"JENKE. REPORT. Künstliche Intelligenz: Viel Hoffnung, viel Gefahr und das ganz große Geld" am Montag, 11. Dezember 2023, um 20:15 Uhr, auf ProSieben und auf Joyn