Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Donnerstag uneinheitlich präsentiert. Während die Standardwerte im DAX neutral tendierten, verbuchten die Papiere aus der zweiten und dritten Reihe überwiegend Verluste. Wichtige Konjunkturdaten aus der Eurozone hatten kaum Einfluss auf die Kurse. Wegen Thanksgiving in den USA dürfte es auch im weiteren Handelsverlauf ruhig bleiben, weil Impulse aus New York fehlen ...

