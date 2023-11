Die Aktie von Siemens Healthineers hat zuletzt wieder deutlich Fahrt aufgenommen. In dieser Woche gelang dabei auch der Sprung über die 200-Tage-Linie. Damit rückt das Jahreshoch bei 58,08 Euro wieder in Reichweite. Zuletzt äußerten sich auch einige Analysten zuversichtlich, was die weitere Entwicklung angeht.Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Outperform" bestätigt. Das Geschäftsjahr 2023/24 werde ein Übergangsjahr, ...

