Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zentralbank der Republik Türkei hat heute um 12:00 Uhr ihre jüngste geldpolitische Entscheidung bekannt gegeben, so die Experten von XTB.Die Bank habe eine Anhebung der Zinssätze um 500 Basispunkte beschlossen, wobei der Hauptreposatz für eine Woche von 35,00% auf 40,00% erhöht worden sei. Ökonomen hätten im Durchschnitt mit einer Zinserhöhung um 250 Basispunkte gerechnet. Die CBRT (Central Bank of the Republic of Turkey) habe in einer Erklärung versprochen, das Tempo der Straffung in Zukunft zu verlangsamen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...