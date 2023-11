Rotterdam (www.anleihencheck.de) - Robeco geht in seinem 1-Jahres-Ausblick davon aus, dass sich das globale Wirtschaftsumfeld im Jahr 2024 grundlegend verändern wird, so die Experten von Robeco.Die rosigen Zeiten für die Märkte würden sich ihrem Ende zuneigen. Eine zunehmende Abschwächung der Konjunktur in den G7-Staaten dürfte sich in sinkenden Verbraucherausgaben und geringeren Unternehmensinvestitionen widerspiegeln. Die Auswirkungen anhaltend hoher Zinsen könnten bis 2025 einen Anstieg der Arbeitslosigkeit um 1 bis 2 Prozentpunkte auslösen. Die finanzielle Lage von Unternehmen und Privathaushalten sei nach wie vor robust, was bislang eine klassische Rezession verhindert habe. Auf der anderen Seite sei China mit dem Risiko einer regelrechten Deflation konfrontiert. Ein anhaltender Abwärtstrend bei den Eigenheimverkäufen und Häuserpreisen in China könnte eine nachhaltige Erholung des Binnenkonsums verhindern. ...

