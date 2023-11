Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Nach der US-Notenbank warnt nun auch die Bundesbank vor der Erwartung, dass sich die Inflation schnell beruhigen könnte, so die Börse Stuttgart.In den kommenden Monaten dürfte die Inflationsrate um ihren gegenwärtigen Wert schwanken, habe es in dem diese Woche veröffentlichten Monatsbericht der Zentralbank geheißen. Im Oktober sei die Teuerungsrate mit 3,8% auf den tiefsten Stand seit mehr als zwei Jahren gefallen. In der Eurozone sei die Jahresinflationsrate im Oktober dagegen deutlich auf 2,9% von zuvor 4,3% gefallen. ...

