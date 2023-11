EQS-News: Bentley Endovascular Group AB / Schlagwort(e): Expansion

Bentley Endovascular Group AB bereitet Weg für den neuen Bentley Campus und verdreifacht die Fläche des deutschen Standorts

Hechingen (Deutschland) 23. November 2023 +++ Die stark expandierende Medizintechnik-Gruppe Bentley erwirbt über ihre Tochtergesellschaft Bentley InnoMed GmbH das komplette Areal des Herstellers von gepolsterten Freizeitmöbeln, Best Freizeitmöbel GmbH, in Hechingen. Die Fläche schließt unmittelbar an das Bentley Firmengelände an. Bentley CEO Büchert und die Eigentümerfamilie der Best Freizeitmöbel GmbH, Strobel, unterzeichneten heute eine entsprechende vertragliche Vereinbarung. Mit dem zugekauften Gelände verdreifacht sich die vom europäischen Marktführer für Stents genutzte Fläche im Industriegebiet zwischen Lotzenäcker und Landesstraße 410 von derzeit 15.000 Quadratmetern auf knapp 45.000 Quadratmeter. Die Nutzung durch den bisherigen Eigentümer Best wird bis Mitte 2025 Schritt für Schritt an Bentley übergehen. Über den Kaufpreis wurde von den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart. Bereits im Jahr 2021 hatte Bentley ein Grundstück von Best erworben und darauf das 5-geschossige Bentley-Parkhaus errichtet. Bentley CEO Sebastian Büchert, zeigt sich begeistert über die Erweiterungsmöglichkeit gleich nebenan. Denn die in den kommenden Jahren geplante erhebliche Ausweitung der Stent Produktion benötigt dringend neue Kapazitäten. Auch alle anderen Bereiche im Unternehmen, von der Logistik bis zur Forschung und Entwicklung haben Platzmangel, der damit der Vergangenheit angehören wird. Das Fundament für die Wachstumsstrategie der kommenden Jahre ist gelegt.



Die alten Produktionsgebäude und Lagerhallen auf dem Best-Gelände werden also in den kommenden Jahren dem neuen Bentley Campus Platz machen, der das Gesicht des Gewerbegebiets Lotzenäcker in Hechingen zukünftig prägen und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anziehen soll. CEO Büchert plant bis dahin mit deutlich mehr Mitarbeitenden, um das dynamische Wachstum des Unternehmens abbilden zu können.



Bildunterschrift: Bentley bereitet den Weg für den neuen Bentley Campus und verdreifacht die Fläche des Hechinger Standorts am Lotzenäcker (blau die aktuellen Bentley Firmengebäude, rot markiert die zugekaufte Erweiterungsfläche des BEST-Areals) Über Bentley Endovascular Group AB

Die Medizintechnik-Holding Bentley Endovascular Group AB mit Sitz in Stockholm, Schweden, steuert ihre Beteiligungen an der deutschen Tochtergesellschaft Bentley InnoMed GmbH und der Qmedics AG, Schweiz. Die 2009 von Lars Sunnanväder und Miko Obradovic gegründete und in der baden-württembergischen Medizintechnik-Hochburg Hechingen ansässige Bentley InnoMed GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Implantate und Katheter für die endovaskuläre Behandlung von peripheren Gefäßerkrankungen und Erkrankungen im Bereich der Aorta. Das Unternehmen hat sich seither zu einem der weltweit führenden Hersteller und europäischen Marktführer für ummantelte Stents entwickelt. Der 2023 zugekaufte Schweizer Spezialist für Ballonkatheter, Qmedics AG, ist ein Schlüssellieferant von Bentley. Im Jahr 2022 erwirtschaftete Bentley InnoMed GmbH einen Umsatz von rund 69 Mio. EUR und leistete damit den größten Beitrag zum Konzernumsatz. Die Gruppe befindet sich mit ihren Produktinnovationen und der Erschließung neuer Märkte auf einem dynamischen und dennoch profitablen Wachstumskurs. Die Produkte von Bentley werden in über 80 Ländern weltweit vertrieben. Mehr als 400 Mitarbeiter engagieren sich für eine ausgeprägte Innovationskultur und sind Treiber des Geschäfts. Die Gruppe befindet sich mehrheitlich im Besitz der Gründer. Daneben halten der Hauptinvestor Keensight Capital sowie die A.P. Moller Holding und Bonit Capital Minderheitsbeteiligungen. Die Sicherung der Unabhängigkeit als nachhaltiges Unternehmen und anspruchsvoller Marktführer durch solides organisches und anorganisches Wachstum ist ein wesentlicher Bestandteil der Konzernstrategie.

Weitere Informationen finden Sie unter www.group.bentley.global

Kontakt für weitere Informationen: Bentley Endovascular Group AB

Stephan Haas

Corporate Communications

Tel +49 7471 98499 5691

Mobil +49 151 14124552

E-Mail S.Haas@bentley.global

Web www.bentley.global Jenny Rosberg

Investor Relations Schweden

Bentley Endovascular Group AB

Tel +46 70 747 27 41

E-Mail Jenny.Rosberg@ropa.se



