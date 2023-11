Der Chiphersteller Nvidia hat bärenstarke Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und sämtliche Erwartungen des Marktes übertroffen. Dennoch hat die Aktie im Anschluss an die Veröffentlichung an Boden verloren. Die Analysten bleiben aber weiter optimistisch.

Nvidia pulverisiert die Erwartungen des Marktes

Der KI- und Graphikchiphersteller Nvidia (487 US-Dollar | US67066G1040 | $NVDA) hat die ohnehin hohen Erwartungen des Marktes auch im dritten Quartal 2023 deutlich übertroffen, je geradezu pulverisiert. Zwischen Juli und Ende September gab es einen Rekordumsatz von 18,12 Mrd. $. Das sind 34% mehr als im Vorquartal und stolze 206% über dem Vorjahreswert. Der Gewinn je Aktie lag mit 4,02 US-Dollar rund ein Drittel über den Erwartungen der Analysten. "Unser starkes Wachstum spiegelt den breiten Übergang der Industrie vom Allzweck-Computing zum beschleunigten Computing und zur generativen KI wider", sagte Jensen Huang, Gründer und CEO von NVIDIA.

Ausblick deutlich über Schätzungen

Und auch der Ausblick für das vierte Quartal überzeugt: So erwartet das Management einen Umsatz von 20 Mrd. US-Dollar (plus/minus 2%). Das sind gleich 3 Mrd. US-Dollar mehr als die Durchschnitts-Schätzungen der Analysten. Die zeigten sich nach Bekanntgabe der Zahlen und des Ausblicks mehr als optimistisch. So raten alle großen US-Banken zum Kauf oder zum Übergewichten der Aktie im Portfolio. Goldman Sachs hob das Kursziel von 605 auf 625 US-Dollar an. JPMorgan gab 650 US-Dollar aus und die Bank of America zeigt sich als Super-Bulle und hat ein Kursziel von 700 US-Dollar präsentiert.

Kursziele nach den Q3-Zahlen von Nvidia; alle raten zum "Kaufen" oder "Übergewichten" der Aktie:GoldmanSachs: 605$ > 625$ JPMorgan: 600$ >650$Stifel: 600" > 665$BankofAmerica: 650$ > 700$MorganStanley: 600$ > 603$ UBS: 560$ > 580$$NVDA Börse Nasdaq Tech KI pic.twitter.com/WYMeKWSHSW

- Das Investor Magazin ...

