Hannover/Falkensee (ots) -Wenn Menschen anfangen, auf Design, Form und Farben zu achten, dann hört ein Schreibgerät auf, nur ein Schreibgerät zu sein. Indem wir Trends folgen, drücken wir - bewusst oder unbewusst - unsere Persönlichkeit aus. So erzählt jedes Schreibgerät eine Geschichte, nicht nur durch die Worte, die es schreibt, sondern auch durch sein Aussehen und seine Haptik. In einer Welt, in der Trends und Ästhetik eine entscheidende Rolle spielen, setzt der Markenanbieter Pelikan dabei immer wieder neue Maßstäbe in Sachen Design, Funktionalität und Nachhaltigkeit. Ein Highlight im Sortiment der Design Schreibgeräte ist der stilvolle Ineo Kugelschreiber - und dank seiner herausragenden Designqualität ist er sogar Gewinner des "Red Dot Award 2023".Preisgekrönter Purismus: "Red Dot Award 2023"Der Ineo von Pelikan zeichnet sich durch seine puristische Erscheinung aus und ist viel mehr als nur ein Schreibgerät. Sein Look & Feel ist angelehnt an den Minimalismus mit seiner reduzierten Formsprache, ruhigen Farben und der hochwertigen Verarbeitung von natürlichen Materialien. Durch die besondere Optik und angenehme Haptik hebt er sich deutlich von anderen Schreibgeräten ab. Sein Markenzeichen? Ein cliploses Design, das ihm eine einzigartige Note verleiht. So bleibt die Konzentration bei dem Wesentlichen - den Gedanken, die zu Papier gebracht werden. Diese Eigenschaft macht den Ineo nicht nur zum trendigen Begleiter im Alltag, sondern auch zum Gewinner des "Red Dot Award 2023".Der schlanke Ineo ist in den vier Farben Fiery Red, Ocean Blue, Lavender Scent und Green Oasis erhältlich - inspired by nature. Durch die matte Ausführung der Farben und die gerade Linienführung geht die Ineo Kollektion bewusst in eine zurückhaltend elegante Richtung.Ein komfortables Schreiberlebnis für Beruf und FreizeitJeder Ineo Kugelschreiber verfügt über eine blaue, internationale Großraummine in mittlerer Strichstärke mit weicher Spitze und ist dank des praktischen Drehmechanismus leicht zu bedienen. Das Schreibgerät liegt dank seines Gewichts angenehm in der Hand. Das Gehäuse besteht aus eloxiertem Aluminium, das zu 100 Prozent recyclebar ist. Die Tropfenform des cliplosen Oberteils sorgt für einen Wegrollschutz und die Oberfläche kann individuell bedruckt, graviert oder gelasert werden.Freude am Schreiben verschenkenDas Schreiben mit der Hand bietet eine wohltuende Entschleunigung - gerade in schnelllebigen Zeiten. Ein Pelikan Schreibgerät zu besitzen, bedeutet dabei, Stil und Charakter zu zelebrieren. Der Ineo ist ein Must-have für Designliebhaber. Für alle, die auf der Suche nach einem besonderen und eleganten Weihnachtspräsent sind, ist er damit die perfekte Geschenkidee!Die Ineo Serie begeistert mit ihrem schlichten Stil, attraktiven Farbgewand und der hochwertigen Verarbeitung sowie zuverlässigen Funktionalität - eben typisch Pelikan.Über PelikanKompetenz seit GenerationenMehr als 185 Jahre Erfahrung und Wissen in Schreiben und Malen - das ist Pelikan. Generationen sind mit der Marke groß geworden. Im weltweiten Premiumsegment vereint Pelikan exzellente Qualität, richtungsweisende Innovationen und edukative Konzepte mit perfekter Funktionalität und klarer Formsprache. Auch in der Entwicklung ist Pelikan Vorreiter. In Zusammenarbeit mit Lehrern und Wissenschaftlern entstehen Schulprodukte, die die motorische Entwicklung und Schreibpräzision des Kindes von Anfang an fördern. Im Segment "Edles Schreiben" bietet Pelikan darüber hinaus handgefertigte Schreibgeräte "Made in Germany".