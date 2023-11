Der in Hannover beheimatete Energiedienstleister Enercity baut an Filialen der Hannoverschen Volksbank öffentliche Ladesäulen auf. An 15 Standorten werden insgesamt 38 Ladepunkte entstehen, darunter zwölf Schnellladepunkte mit bis zu 200 kW Leistung. Die erste Schnellladesäule hat Enercity an der Volksbank-Geschäftsstelle in Großburgwedel installiert. Als weitere Standorte stehen bereits Burgdorf, Hildesheim, Garbsen, Barsinghausen und Sarstedt fest. ...

