Nach dem starken Ausverkauf bei der Aktie von Morphosys in den vergangenen Tagen versucht sich das Papier an einer Stabilisierung. Zuletzt hat sich auch eine ganze Reihe von Analysten zu Wort gemeldet. Die Einschätzungen gehen allerdings weit auseinander - die Kursziele reichen von 10,00 Euro am unteren Ende bis 47,00 Euro am oberen Ende.Die Phase-3-Studiendaten zum großen Hoffnungsträger Pelabresib zur Behandlung von Myelofibrose, die am Montagabend veröffentlicht wurden, vielen nicht ganz so gut ...

