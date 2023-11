Die Blockchain und Kryptowährungen sind für manche noch ein böhmisches Dorf. Doch nach und nach kämpft sich auch die Versicherungsbranche durch das Thema, und so werden in Zukunft wohl auch mehr und mehr Produkte erscheinen, die sich der neuen Technologien annehmen. So beispielsweise ein neues Projekt der Unternehmensberatung HBA-Consulting.Diese hat zusammen mit dem Softwareentwickler Etherisc eine Personenversicherung auf Blockchain-Basis konzipiert und nun auch einen Prototypen dafür gestartet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...