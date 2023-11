Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA sinkt | Bund stellt "Linker" ein

Werbung







Trotz gestiegener Zinsen entspannt sich in den USA die Lage am Arbeitsmarkt. Daneben möchte der Bund in Zukunft keine inflationsgeschützten Bundesanleihen mehr anbieten, umlaufende Anleihen sollen jedoch weiterhin handelbar sein.



Die Anzahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA ging in der vorigen Woche von 233 000 auf 209 000 zurück. Überraschend ist dies vor allem vor dem Hintergrund der hohen Zinsen in den USA, da dies tendenziell zu höherer Arbeitslosigkeit führt. Grund dafür ist, dass durch die gestiegenen Zinsen Unternehmen weiterhin hohe Finanzierungskosten haben, was eine rückläufige Nachfrage auf dem Arbeitsmarkt der Unternehmen zu Folge hat. Gleichzeitig dämpfen die hohen Zinsen die Konsumnachfrage, was bei Unternehmen ebenfalls zu sinkenden Mittelzuflüssen führt. Auch sind die Arbeitsmarktzahlen weiterhin ein bedeutender Konjunkturindikator für die Geldpolitik der FED.



Nach nunmehr 17 Jahren stellt die Bundesrepublik Deutschland ihre Inflationsgeschützten Anleihen ein. Bei solcher Art von Anleihen entspricht der Nominalzins dem Realzins, der Staat muss somit bei hohen Inflationsraten die Anleger kompensieren. Ausgegebene Anleihen sollen jedoch weiterhin handelbar sein, Erstausgabe dieser Wertpapiere war im März 2006.













Quelle: HSBC