"Erschließung des größten Marktes der Welt"

In einem weiteren historischen Schritt für die weltweit erste freiwillige CO2-Börse ist CTX eine Partnerschaft mit SASA ENVIRO eingegangen, einem renommierten Anbieter von Umwelt- und Agrarlösungen mit Sitz in Chennai. Dieser nationale Hauptlizenznehmer wird auch eine White-Label-Version der CTX-Plattform betreiben, um eine in Indien betriebene, eigene und markengeschützte Version der weltweit führenden Plattform für freiwilligen CO2-Handel anzubieten.

Dies verschafft indischen Käufern Unternehmen, Maklern und Institutionen sofortigen Zugang zu Hunderten von Projekten weltweit, mit Millionen von Gutschriften, die auf CTX in vielen Ländern gelistet sind und für T+0-Clearance und Abwicklung bereitstehen.

Hochwertige Emissionsgutschriften, die von den verschiedenen mit CTX verbundenen Registern ausgegeben werden, können über die Plattform CTX India und CTX weltweit gelistet werden. Dabei fallen für die Verkäufer keine Kosten für die Listung ihrer Gutschriften an, sondern nur eine geringe Gebühr für den Verkauf.

"Dies ist der Beginn der Zukunft, die sich Indien durch das Pariser Abkommen von 2015 gewünscht hat", so Wayne Sharpe, CEO und Gründer von CTX und Global Environmental Markets (GEM Gruppe).

"Wir sind sehr erfreut über die Partnerschaft mit erfahrenen, weltweit führenden CO2-Markt-Technologieanbietern bei CTX", erklärt der CEO von SASA Enviro, Suresh Jadhav, der zusammen mit seinem Geschäftspartner Dr. Abdul Ghani, besser bekannt als "The Green Man of India", Tree Ambulance Foundation gegründet hat. Da sie alle auf dem Weg zur UNFCCC COP28 in Dubai sind, um dies offiziell anzukündigen, fügt Suresh hinzu: "Wir erwarten, dass es eine hervorragende Resonanz von Käufern, Projekten, Gemeinden und Regierungen geben wird. Nach einer Schulung durch CTX Global im Dezember werden wir das CTX India Business Development Team rasch ausbauen."

Wayne meint scherzhaft dazu: "Indien hat gerade den Carbon World Cup gewonnen vergessen wir mal das Kricket."

Über GEM/CTX:

GEM ist ein weltweit bekanntes Fintech-Unternehmen in Australien, das Softwarelösungen für Register und die Technologie für Handelsbörsen für Umweltrohstoffe lizenziert. Darüber hinaus ist es ein zugelassener Anbieter der Weltbank.

Carbon Trade Exchange (CTX) ist seit 2017 ein strategischer Partner des UNFCCC CDM, der seit über 15 Jahren mehr als 600 Millionen Gutschriften über verschiedene Kreditstandards gleichzeitig weltweit, rund um die Uhr und 365 Tage die Woche, aufgenommen und abgewickelt hat.

Über SASA Enviro

SASA ist ein umweltbewusster Pionier im Bereich der ökologischen Nachhaltigkeit, der sich auf erfahrene und vielseitige Teams stützt, die schlüsselfertige Initiativen zur Erhaltung, Regeneration und zum Schutz der Umwelt durchführen.

