Expereo stellt den neuesten Unternehmenskunden vor, der die digitale Transformation eines der führenden Brauereikonzerne beschleunigt

Expereo, das intelligente Internetunternehmen, das Menschen, Orte und Dinge an jedem Ort miteinander verbindet, präsentierte heute die Carlsberg-Gruppe als seinen neuesten Unternehmenskunden. Carlsberg, einer der führenden Brauereikonzerne der Welt, hat sich für Expereo entschieden, um seine Internet-Konnektivität in 40 Ländern an 160 Standorten zu verwalten und so seinen Weg zur globalen digitalen Transformation zu unterstützen.

Die Carlsberg-Gruppe braut einige der beliebtesten Biere der Welt, unter anderem Tuborg, Kronenbourg 1664, Poretti, Experimental und natürlich Carlsberg, um nur einige zu nennen. Der Konzern mit über 40.000 Mitarbeitern und 140 Marken im Portfolio ist einer der größten Arbeitgeber in Dänemark.

Expereo wurde mit der Implementierung und Verwaltung eines neuen Internet-Underlay-Netzes beauftragt, das eine durchgängige Netz-Performance an allen Standorten von Carlsberg-Mitarbeitern, -Partnern und -Kunden gewährleisten soll. Dieses Internet-Netzwerk ist eine entscheidende Komponente, die sicherstellt, dass Carlsberg die erwartete sichere und vorhersehbare globale Anwendungs-Performance hat. Dabei war es von entscheidender Bedeutung, dass der gewählte Partner einen von einem einzigen Partner verwalteten Internetdienst anbietet, damit sich das interne IT-Team von Carlsberg auf vorrangigere Aufgaben konzentrieren kann.

Ben Elms, Chief Revenue Officer bei Expereo, kommentiert: "Carlsberg war auf der Suche nach einem Partner für ein verwaltetes Internet-Netzwerk, der die Konsolidierung seiner derzeitigen Ressourcen zu einer einzigen Netzwerkinfrastruktur leiten sollte. Das Unternehmen benötigte einen Partner, der sicherstellen konnte, dass das zugrunde liegende Netz (Network Underlay) die Plattform für seine neue SASE-Einführung bereitstellen kann.

Die Transparenz und die Einblicke in die Netzwerkleistung, die expereoOne in Echtzeit ermöglicht, werden für Carlsberg und seine Partner eine grundlegende Wende einleiten, denn dadurch erhalten sie umsetzbare Einblicke und eine Kontrolle über die Performance und Verwaltung des Netzwerks."

Angesichts der sich wandelnden Marktanforderungen von Carlsberg mit seinen 160 Standorten in über 40 Ländern musste der Partner über hyperlokales Wissen und Know-how verfügen. Mit fünf globalen Supportzentren und Teams vor Ort, die die jeweilige Landessprache sprechen, wird das globale Internet-Netzwerk von Expereo bis Ende März 2024 in Betrieb gehen.

Laurent Gaertner, Global Director of Networks bei Carlsberg, kommentiert: "Wir wünschten uns einen Partner, der das Internet versteht und uns an allen unseren Stadorten eine unübertroffene Konnektivität bietet. So können wir unsere Netzinfrastruktur konsolidieren, indem wir von mehreren regionalen Dienstanbietern mit fragmentierten technischen Lösungen zu einem integrierten Netz- und Sicherheitsstack übergehen. Wir sehen der weiteren Zusammenarbeit erwartungsvoll entgegen und freuen uns darauf, die digitale Transformation von Carlsberg weiter voranzubringen."

Über Expereo

Expereo ist das intelligente Internetunternehmen, das Menschen, Orte und Dinge an jedem Ort miteinander verbindet. Zu seinen Lösungen gehören unter anderem Global Internet, SD-WAN/SASE und Enhanced Internet. Dank seiner großen globalen Reichweite ist Expereo der vertrauenswürdige Partner von 60 der Fortune-500-Unternehmen. Expereo unterstützt Unternehmens- und Regierungsstandorte in mehr als 190 Ländern mit der Fähigkeit, 600.000 Standorte weltweit zu vernetzen, und arbeitet zusammen mit mehr als 4.000 Partnern daran, den Kunden zu helfen, ihre Produktivität zu steigern und ihre Netzwerke und Cloud-Services mit der Agilität, Flexibilität und dem Wert des Internets bei optimaler Netzwerkleistung zu versorgen.

Expereo wurde im Februar 2021 von Vitruvian Partners übernommen. Das internationale Wachstumskapital- und Buyout-Unternehmen hat eine Mehrheitsbeteiligung von dem führenden europäischen Private-Equity-Unternehmen Seven2 übernommen.

www.expereo.com

