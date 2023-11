Der Brennstoffzellenspezialist hat nach guten 9-Monatszahlen die Jahresprognose nach oben revidiert. Man rechnet nun für 2023 mit einem Umsatz von 115 bis 117 Mio. € nach bis zu 111 Mio. €. Der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) soll bei 13 bis 14 Mio. € landen nach bisher 10,5 bis 14,1 Mio. €. Man profitiert von einer besseren Preissetzung und Skaleneffekten durch die Umsatzausweitung. Für das kommende Jahr haben die Analysten 169 Mio. € beim Umsatz und 0,62 € beim Gewinn je Aktie (2023: 0,31 €) auf der Uhr. Die Aktie befindet sich bereits wieder in der Aufwärtsbewegung. Mit dem gezeigten und erwarteten Wachstum lassen sich höhere Kurse rechnen.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen Actien-Börse. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Actien-Börse Nr. 47! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen der Actien-Börse Nr. 47 u. a.:- Aus Frust wurde Lust- Die Wette Aktie gegen Anleihen wird im kommenden Jahr ungemütlicher verlaufen- BAYER: Der negative "Doppelwumms" hat es in sich- INDUS HOLDING: Bereit zur Trendwende?- Die US-Baubranche wettet auf sinkende Zinsen- FRESENIUS MEDICAL CARE: Comeback im kommenden Jahr?Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info