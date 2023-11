Verschiedene Institutionen in China arbeiten laut Medienberichten an einer "Whitelist" von 50 Immobilien-Entwicklern, die für weitere Finanzierungsmöglichkeiten in Frage kommen. Darauf stehen nicht nur staatlich unterstützte Unternehmen wie Vanke, sondern auch vollständig private wie Seazen und Longfor. Die Maßnahme zielt offenbar darauf ab, den Finanzinstituten mehr Vertrauen in die Kreditvergabe an den kämpfenden Sektor zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...