Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Mittwoch sind zwei neue Exchange Traded Funds von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den zwei neuen Anteilsklassen aus der iBonds-ETF-Produktfamilie erweitere iShares sein Angebot an Laufzeit-ETFs. Ein iBond-ETF investiere in einen Korb aus Anleihen mit ähnlichem Fälligkeitstermin wie der ETF selbst. Nach Ablauf der Fälligkeit werde der ETF liquidiert und an die Anleger*innen ausgezahlt. Zwischenzeitliche Zinszahlungen könnten je nach Anteilsklasse ausgeschüttet oder reinvestiert werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...