Der Euro ist am Donnerstag kurzzeitig über 1,09 US-Dollar gestiegen, konnte die Gewinne jedoch nicht verteidigen. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0895 Dollar. Im frühen Handel hatte sie knapp unter 1,09 Dollar notiert, dann jedoch als Reaktion auf die Daten bei 1,0931 Dollar um 9:30 Uhr ein Tageshoch erreicht. Die EZB hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,0911 Dollar ...

