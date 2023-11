Der S&P 500 konnte am Vortag weiter ansteigen und zeigt sich aktuell bei 4.560 Punkten. Damit nimmt der S&P 500 weiterhin Kurs auf den oberen Fibonacci-Fächer im Wochenchart bei 4.600 Punkten. Hier könnte der S&P 500 nach dem langen Hochlauf ein Verlaufshoch bilden und eine Korrektur einleiten. Am heutigen Donnerstag wird in den USA der Feiertag Thanksgiving gefeiert. Daher bleiben die US-Börsen geschlossen. Der nächste Handelstag ist der morgige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...