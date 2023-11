Vor wenigen Minuten war es so weit. Der deutsche Leitindex hat die wichtige Marke von 16.000 erreicht. Neben den Schwergewichten SAP und Allianz ziehen noch Airbus und Munich Re den Auswahlindex in die Höhe. Jetzt kommt es darauf an, dieses Niveau auf Dauer zu überwinden, um auch noch die nächsten Schritte in Richtung Allzeithoch zu gehen.

