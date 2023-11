Grundsätzlich ist der Konsens zu Aktienrückkäufen positiv - doch das Thema ist komplex. Deshalb möchten wir einen Aspekt beleuchten, der in der öffentlichen Diskussion wenig Beachtung findet: Es geht um das häufige Statement, dass via Rückkauf "Kapital an die Aktionäre zurückfließt". Erhalten Sie Zugriff zu diesem Artikel Mit unserem Digitalabo erhalten Sie folgende Vorteile: Unbegrenzter Online-Zugang zu allen Inhalten Zugang zu allen Musterdepots - Keine Gewinne mehr verpassen! Die neuesten News ...

Den vollständigen Artikel lesen ...