Premiere für Diana Zimmermann bei "Berlin direkt" im ZDF: Am Sonntag, 26. November 2023, 19.10 Uhr, begrüßt die neue Leiterin des ZDF-Hauptstadtstudios die Zuschauerinnen und Zuschauer erstmals zu dem 20-minütigen Politikmagazin. Im Fokus: die Haushaltssperre infolge des Verfassungsgerichtsurteils und mögliche Auswege aus dem Finanzloch für die Ampel-Koalition. Gesprächsgast im Studio ist FDP-Fraktionschef Christian Dürr.ZDF-Chefredakteurin Bettina Schausten: "In einer politisch spannenden Zeit übernimmt mit Diana Zimmermann eine hervorragende Journalistin die Leitung des ZDF-Hauptstadtstudios und die Moderation von 'Berlin direkt'. In ihrer neuen Rolle setzt sie schon jetzt die erstklassige Arbeit von Theo Koll fort, den das ZDF nach mehr als drei Jahrzehnten exzellenter Berichterstattung für das ZDF in den Ruhestand verabschiedet hat."Diana Zimmermann arbeitet seit September des vergangenen Jahres als Korrespondentin im ZDF-Hauptstadtstudio. Von 2015 bis 2022 berichtete sie als Leiterin des ZDF-Studios in London aus dem Vereinigten Königreich. Zuvor hatte Diana Zimmermann, die mit mehreren Fernsehpreisen ausgezeichnet wurde, von 2011 bis 2015 die "auslandsjournal"-Redaktion des ZDF geleitet. Von 2007 bis 2011 war sie als Korrespondentin im Studio Ostasien in Peking für das ZDF im Einsatz.