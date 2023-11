Die dritte jährliche Quartalssaion ist vorbei, wie geht es nun weiter?

Werbung







Die Quartalssaison ist vorbei und es kehrt langsam Ruhe ein. Der Markt hat erfolgreich die dritte Quartalssaison dieses Jahr bewältigt und schwingt nun langsam in Richtung Weihnachten um. Das bedeutet, es wird Zeit für den jährlichen charttechnischen Ausblick von unserem Experten und Autoren des Daily Trading Newsletters, Jörg Scherer. Lesen Sie jetzt bereits den ersten Ausblick, in dem wir uns mit der aktuellen Entwickelung des Wechselkurses vom Euro zum US-Dollar auseinandersetzten.



Zusätzlich möchten wir an dieser Stelle nochmal auf die Besonderheit des heutigen sowie des morgigen Tages aufmerksam machen, an denen die amerikanischen Aktienbörsen andere Öffnungszeiten haben. Konkret bleiben die Handeisplätze für Aktien am Donnerstag, dem 23.11.2023 vollkommen geschlossen. Am morgigen Freitag, dem 24.11.2023, werden die amerikanischen Aktien-Handelsplätze lediglich von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr deutscher Zeit geöffnet haben. Wenn Sie mehr über diese Thematik sowie über die Öffnungszeiten der Rohstoffbörsen und die Konsequenzen für Ihr Produkt erfahren wollen, besuchen Sie unsere Website.













