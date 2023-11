Frankfurt (www.fondscheck.de) - Um fast zehn Prozent ist der DAX seit Ende Oktober gestiegen - und das macht sich auch im Fondshandel bemerkbar, so die Deutsche Börse AG."Wir sehen mehr Umsatz und mehr Käufe", berichte Jan Duisberg, der für die ICF Bank aktive Fonds und ETFs handele. Weitere Zinserhöhungen seien nun offenbar vom Tisch. "Auch wenn die Notenbanken anderes behaupten: Der Markt glaubt das nicht." Zur Erholung an den Märkten beigetragen hätten außerdem Aktienrückkaufprogramme in den USA und die zuvor extrem hohen Short-Bestände. "Im Ergebnis gab es eine Jahresendrally innerhalb von drei Wochen." Matthias Präger von der Baader Bank melde unterdessen viele Abgaben. "Das dürften Gewinnmitnahmen gewesen sein." ...

