Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

CA74643G2018 Pushfor Tech Inc. 23.11.2023 CA00036H1001 AAPKI Ventures Inc. 24.11.2023 Tausch 1:1

GB00B8W67B19 Liberty Global PLC 23.11.2023 BMG611881274 Liberty Global Ltd. 24.11.2023 Tausch 1:1

GB00B8W67662 Liberty Global PLC 23.11.2023 BMG611881019 Liberty Global Ltd. 24.11.2023 Tausch 1:1

CA80918M2031 Scorpio Gold Corp. 23.11.2023 CA80918M3021 Scorpio Gold Corp. 24.11.2023 Tausch 9:1

