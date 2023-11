SRC Research stuft Porr nach Zahlen-Bekanntgabe weiter mit Buy und Kursziel 20,5 Euro ein. Die Analysten meinen: "Alles in allem zeigte das Unternehmen wieder einen guten Fortschritt und ein gutes Wachstum in den Kennzahlen. Das Management konnte heute die Guidance für das Gesamtjahr hinsichtlich des Vorsteuerergebnis weiter konkretisieren und erwartet dieses nunmehr in einem Bereich zwischen 125 Mio. Euro und 130 Mio. Euro, was bei einer Produktionsleistung zwischen 6,5 Mrd. Euro und 6,7 Mrd. Euro einer EBT-Marge zwischen 1,85% und 2,0% entspricht. Wir haben unsere GuV-Schätzungen für das Gesamtjahr leicht angepasst und gehen nun von einem Vorsteuerergebnis von 129 Mio. Euro aus."

