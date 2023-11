Hamburg (www.anleihencheck.de) - Wie lange wird es dauern, bis die FED ihr Inflationsziel von 2% erreichen wird? Um diese Frage drehen sich derzeit die Diskussionen in der Geldpolitik, so Norman Liebke, Associate Economist bei der Hamburg Commercial Bank.Um dies einzuschätzen könne man die einzelnen Inflationskomponenten aus dem Warenkorb in "Sticky" (= weniger volatil) und "Flex"-Komponenten (= stärker volatil) zerlegen. Bei dieser Unterteilung werde schnell deutlich, dass ein großer Teil der Preiskomponenten (Sticky) noch deutlich oberhalb des Inflationsziels von zwei Prozent lägen. Die weniger volatilen Komponenten würden nach der Rechnung der Hamburg Commercial Bank etwa 70% des gesamten Warenkorbes ausmachen. Dazu würden unter anderem die Bereiche Gesundheitswesen, Kleidung, Bildung aber auch der größte Bereich, Wohnen, gehören. Auf der anderen Seite - der stärker volatilen Komponenten - würden sich mit knapp 30% die Komponenten Energie, Transport, Lebensmittel, Elektronische Geräte aber auch andere Güter und Dienstleistungen wie Tabakprodukte, wiederfinden. Damit die Mitglieder der US-Notenbank wohl überhaupt in Richtung Zinssenkungen denken würden, müssten die weniger volatilen Komponenten im Warenkorb sich dem Wert des Inflationsziels nähern. Die Marke von zwei Prozent müssten sie wohl jedoch nicht reißen, da diese Preiskomponenten historisch meist etwas über zwei Prozent gelegen hätten. Klar sei jedoch, dass 2024 ein Erreichen des Inflationsziels unwahrscheinlich sei. (Wochenbarometer vom 23.11.2023) (23.11.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...