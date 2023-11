(neu: mehr Details und Hintergrund)



BERLIN (dpa-AFX) - Die zweite Tarifrunde zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) und der Deutschen Bahn dauert an. Am Donnerstagabend stieß auch GDL-Chef Claus Weselsky zur Runde dazu. Er hatte an den Gesprächen tagsüber nicht teilgenommen. Stattdessen leitete der stellvertretende GDL-Bundesvorsitzende, Lars Jedinat, die Verhandlungen für die Gewerkschaft. "Wir haben andere Termine, die wir auch als GDL wahrnehmen", sagte Jedinat zu Weselskys Fehlen.

Zum Stand der Verhandlungen und zur Stimmung im Verhandlungsraum wurde zunächst nichts bekannt. Beide Seiten verhandeln seit Donnerstagvormittag. Die Verhandlungen sind auch für Freitag angesetzt.

Die GDL und die Deutsche Bahn verhandeln seit zwei Wochen über einen Tarifvertrag. Vor einer Woche streikte die GDL 20 Stunden lang bundesweit. Rund 80 Prozent der Fernverkehrsfahrten und Tausende Regionalzüge fielen aus.

Die Gewerkschaft fordert unter anderem 555 Euro mehr im Monat sowie eine Inflationsausgleichsprämie bei einer Laufzeit des Tarifvertrages von einem Jahr. Die Bahn hatte in der ersten Verhandlungsrunde ein Angebot vorgelegt und darin unter anderem eine elfprozentige Entgelterhöhung bei einer Laufzeit von 32 Monaten in Aussicht gestellt. Knackpunkt ist aber die Forderung der GDL nach einer Arbeitszeitverringerung von 38 auf 35 Stunden für Schichtarbeiter beim vollem Lohn. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler hält die Forderung für unerfüllbar und sieht keinen Verhandlungsspielraum./nif/DP/jha