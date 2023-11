Wie auch die US-Notenbank Fed hat auch die EZB derzeit ein Problem: die Märkte glauben nicht, dass die Zinsen weiter steigen, sie rechnen vielmehr mit baldigen Zinssenkungen. Daher steigen die Aktienmärkte und fallen die Renditen für Staatsanleihen - was dazu führt, dass die Finanzkonditionen lockerer werden (Kredite werden günstiger etc.). Dadurch steigt die Nachfrage, was ...

Den vollständigen Artikel lesen ...