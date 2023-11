Kodak bringt nach langer Wartezeit eine neue Super-8-Kamera auf den Markt. Diese bringt auch einige moderne Tools mit, ist aber deutlich teurer als in den Jahren zuvor angedeutet. Knapp acht Jahre ist es her, dass Kodak seine neue Super-8-Kamera angekündigt hat. Nun gibt es konkrete Anzeichen, dass die Kamera noch in diesem Jahr auf den Markt kommt.AnzeigeAnzeige Auf der Produktseite des US-Herstellers ist nun eine neue Schaltfläche zu sehen, darauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...