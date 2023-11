DJ NACHBÖRSE/XDAX unv. bei 15.989 Punkten

FRANKFURT (Dow Jones)--Ruhig hat sich das nachbörsliche Geschäft in Deutschland am US-Feiertag Thanksgiving gezeigt. Es gab keine auffallenden Bewegungen in Einzelwerten.

=== XDAX* DAX Veränderung 18.45 Uhr 17.30 Uhr 15.989 15.995 unv. ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

(END) Dow Jones Newswires

November 23, 2023 12:48 ET (17:48 GMT)

