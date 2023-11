BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Internetkonzern Baidu hat heute ein Research-Update von J.P. Morgan Chase & Co. erhalten, in dem das Kursziel für die Aktie anghoben wurde. Die US-Investmentbank hat die Einstufung für den chinesischen Internetkonzern Baidu Inc. (Nasdaq: BIDU, ISIN: US0567521085)...

Den vollständigen Artikel lesen ...