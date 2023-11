Technology Holdings, eine globale Boutique-Investmentbank mit Niederlassungen in Nordamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum, gibt erfreut bekannt, dass das Unternehmen als exklusiver Finanzberater für die in Lissabon ansässige Unternehmens- und Technologieberatungsfirma WINNING Consulting bei ihrem strategischen Verkauf an Alan Allman Associates, einem Ökosystem in Frankreich ansässiger und an der Euronext-Börse notierter Unternehmen für digitale Transformation, fungiert.

WINNING Consulting ist eine preisgekrönte datengesteuerte Unternehmens- und Technologieberatungsfirma mit den Fähigkeiten zur Durchführung digitaler Transformationen auf der iberischen Halbinsel. Das im Jahr 2012 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 250 Mitarbeiter und ist als erste Beratungsfima rund um den Globus bekannt, die für ihre gesamten Aktivitäten das Wissenschaftsmanagementmodell wählt und über Partnerschaften mit führenden digitalen Transformationsplattformen verfügt, darunter unter anderem Microsoft, UIPath, Celonis und Bonita BPM.

Durch den Erwerb von WINNING Consulting entwickelt Alan Allman Associates seine Unternehmensberatungsfähigkeiten weiter, verstärkt seine starken, hyperspezialisierten Marken und erweitert seine Reichweite auf der iberischen Halbinsel, einschließlich Portugal und Spanien.

"Technology Holdings war unser Schlüsselpartner bei diesem Prozess. Das Team stellte seine enorme Professionalität, sein umfassendes Wissen und ausgeprägtes Engagement im Verlauf des gesamten Verfahrens unter Beweis. Die Kenntnisse des Teams in den Bereichen Management Consulting und Digital Transformation sind beispiellos. Ich möchte die Fähigkeit, Akteure mit globalem Potenzial und Eigenschaften anzuziehen, die zu dem von uns definierten Anforderungsprofil passen, besonders hervorheben. Die Aufgabe ist komplex und ohne die Hilfe dieses Teams wäre es unmöglich gewesen, die Ziellinie erfolgreich zu überqueren", so Leandro F. Pereira, CEO von WINNING Consulting.

Vivek Subramanyam, Gründer und CEO von Technology Holdings, erklärte: "Wir sind äußerst erfreut über den Abschluss dieser Transaktion in den Bereichen der Unternehmensberatung und digitalen Transformation. Dies ist unsere dreiunddreißigste Transaktion im Bereich der digitalen Transformation und die zweiundzwanzigste in der Unternehmensberatung. Dies unterstreicht unsere umfassende Kompetenz auf diesem Gebiet. Wir sind hocherfreut über die für das Unternehmen erzielten Ergebnisse und die Möglichkeiten, die sich daraus in der Zukunft für WINNING Consulting in Verbindung mit Alan Allman Associates ergeben werden."

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20231123330375/de/

