The following instruments on XETRA do have their last trading day on 24.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 24.11.2023ISIN NameXS1524573752 SUEDZUCKER INTL 16/23XS2084510069 FRESE.MED.CARE MTN 19/23XS0937858271 ABN AMRO BANK 13/23 MTNUS38141EB818 GOLDMAN S.GRP 2023FLR MTNUS526057BW31 LENNAR 2023FR0011637743 BPCE SFH 13/23 MTNAT000B044094 UNICR.BK AUS. 16-23CH0227694574 SPITALVER.LIMMAT. 2023US83367U2050 SO.NA.GA.N.R.GDR REGS LN1IT0005482309 ITALIEN 22/23CH0461238872 BOS FDING 19/23 MTNUS9843267934 YAGEO CORP.GDR144A/5 TA10