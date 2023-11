The following instruments on XETRA do have their first trading 24.11.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 24.11.2023Aktien12 CA00036H1001 AAPKI Ventures Inc.2 BMG611881019 Liberty Global Ltd. Class A3 BMG611881274 Liberty Global Ltd. Class C4 CA80918M3021 Scorpio Gold Corp.Anleihen/ETF1 XS2725957042 Vestas Wind Systems A/S2 XS2726911931 Polen, Republik3 DE000A352B25 RAG-Stiftung4 FR001400M8W6 Coface S.A.5 AT0000A0ZZC0 Drott Holding GmbH6 FR001400MCE2 Crédit Mutuel Arkéa7 XS1925004357 Santander Consumer Finance S.A.8 US00828EEY14 African Development Bank9 FR001400M998 IMERYS S.A.10 IE0008TKP6O7 Amundi MSCI USA ESG Leaders Extra UCITS ETF11 IE000O5FBC47 AMUNDI S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF - Acc12 IE000UZTA1X0 AMUNDI S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF - Dist