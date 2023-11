Der DAX (WKN: 846900) hat am Donnerstag in einem sehr ruhig verlaufenen Handel leicht zulegen können. Das größte deutsche Börsenbarometer stieg um fast 37 Punkte und ging +0,23% höher mit 15.994 Punkten aus dem Handel. Im Tagesverlauf gelang der Anstieg auf ein neues Verlaufshoch bei 16.005 Punkten. Die US-Börse blieb aufgrund der Thanksgiving-Feierlichkeiten geschlossen. Die deutschen Standardwerte starteten knapp 20 Punkte höher in den Tag und ...

