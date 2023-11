News von Trading-Treff.de DAX 16000 als Marke wurden gestern mühsam erreicht, heute steht ein kurzer US-Handel zum Freitag den 24.11.2023 mit dem ifo-Termin an. Der Stream vom Morgen ist hier verankert: DAX erreicht die psychologische Marke von 16000 Auf die Frage aus dem Big Picture heraus, wie tief wir in die alte Range im DAX eindringen, fanden wir zur Wochenendanalyse am 19.11.2023 eine erste Antwort. Der Bereich um 16.000 erschien hier ein relevantes ...

