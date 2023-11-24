BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR BMW AUF 85 (92,50) EUR - 'UNDERWEIGHT'BARCLAYS HEBT CONTINENTAL AG AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 90 (70) EURBARCLAYS SENKT MERCEDES-BENZ AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 60 (85) EURBARCLAYS SENKT PORSCHE SE AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 50 (58) EURBARCLAYS SENKT ZIEL FÜR VOLKSWAGEN VORZÜGE AUF 135 (150) EUR - 'OVERWEIGHT'BERNSTEIN SENKT ZIEL FÜR SIEMENS AUF 166 (169) EUR - 'OUTPERFORM'HSBC HEBT FMC AUF 'HOLD' - ZIEL 39 EURSTIFEL HEBT EVONIK AUF 'BUY' - ZIEL 20 EURSTIFEL SENKT ZIEL FÜR HELLOFRESH AUF 19 (70) EUR - 'HOLD' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR AHOLD DELHAIZE AUF 30 (32) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR FLUTTER AUF 15300 (16000) PENCE - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT FORVIA AUF 'OVERWEIGHT' (UNDERWEIGHT) - ZIEL 24 (20) ...Den vollständigen Artikel lesen ...