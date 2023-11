Die aktuell längste Serie: Allianz mit 6 Tagen Plus in Folge (Performance: 3.47%) - die längste Serie dieses Jahr: Uniqa 14 Tage (Performance: 7.77%). Tagesgewinner war am Donnerstag SBO mit 1,93% auf 42,15 (219% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -9,26% - es war der 2. Tagessieg 2023, Rang 26 im dad.at trending) vor K+S mit 1,74% auf 14,60 (67% Vol.; 1W -0,24%) und Immofinanz mit 1,57% auf 19,40 (180% Vol.; 1W 4,53%). Die Tagesverlierer: ams-Osram mit -6,88% auf 1,49 (351% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -57,06%), Lenzing mit -3,73% auf 36,15 (111% Vol.; 1W -6,95%), Varta AG mit -2,39% auf 21,20 (40% Vol.; 1W -4,89%)Die höchsten Tagesumsätze hatten SAP (420,61 Mio.), Nestlé (380,5) und Allianz (270,6) ....

