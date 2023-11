Dem DAX war am Donnerstag kurzzeitig der Sprung über die psychologisch wichtige Marke von 16.000 Punkten gelungen. Am Ende ging er knapp darunter mit 0,2 Prozent im Plus bei 15.994,73 Zählern aus dem Handel. Die 16.000er-Marke bleibt auch zum Wochenschluss im Fokus. Der Groker IG taxiert den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor dem Handelsstart leicht im Plus bei exakt 16.000 Punkten.Am Donnerstag waren die US-Aktienbörsen aufgrund des nordamerikanischen Erntedankfestes ("Thanksgiving") geschlossen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...