Das Regulatory Board der SIX Group hat am 3. Juli 2023 die Dekotierung sämtlicher an SIX Swiss Exchange AG kotierter Namenaktien der Talenthouse AG (Valoren-Nr. 1'081'986 / ISIN CH0010819867) mit einem Nennwert von je CHF 0.10 gemäss Art. 58 Abs. 1 Ziff. 2 Kotierungsreglement (KR) infolge der ernsthaft in Frage stehenden Zahlungsfähigkeit beschlossen. SER hat im Anschluss daran mit Medienmitteilung vom 8. August 2023 informiert, dass die Dekotierung der Talenthouse AG per 9. November 2023 erfolgt und der letzte Handelstag an SIX Swiss Exchange AG der 8. November 2023 ist.



Talenthouse AG hat den Dekotierungsentscheid an die Beschwerdeinstanz weitergezogen. Die ursprünglich von der Beschwerdeinstanz gewährte aufschiebende Wirkung bis zum 27. November 2023 wurde mit Verfügung vom 23. November 2023 bis zum 15. Januar 2024 verlängert.



Folglich wird die Dekotierung der Talenthouse AG bis auf Weiteres aufgeschoben.

