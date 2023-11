Unterföhring (ots) -24. November 2023.Wie genial ist das denn? Der Start der zweiten Staffel "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" mit Jörg Pilawa in SAT.1 begeistert am Donnerstagabend mit einem hervorragenden Marktanteil von 8,8 Prozent in der SAT.1-Senderzielgruppe (Z. 14-59 J.). 4,8 Millionen Menschen (Nettoreichweite ab 3 J.) sehen die Quizshow mit den Gaststars Dunja Hayali und Ingo Zamperoni - ein neuer Bestwert.Im Anschluss zeigt sich "Promi Big Brother" mit sehr guten 12,7 % Marktanteil in der Senderzielgruppe wieder erfolgreich.Nächsten Donnerstag quizzen Enie van de Meiklokjes und Marlene Lufen als prominente Gaststars neben den 100 Kandidat:innen im Studio in "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" mit Jörg Pilawa."Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" donnerstags, um 20:15 Uhr in SAT.1 und auf JoynHashtag: #1ProzentQuizBasis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business IntelligenceErstellt: 24.11.2023 (vorläufig gewichtet: 23.11.2023)Pressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.onePhoto Production & EditingTabea Wernerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1167email: tabea.werner@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5656775