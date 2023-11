Der DAX konnte sich am gestrigen Donnerstag um 0,2% auf einen Endstand bei 15.995 verbessern. Rückblick: Ohne Rückenwind von der Wall Street - in den USA blieben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen - konnte der deutsche Leitindex nur wenig Bewegungspotenzial freisetzen. Nachdem die Blue Chips mit ersten Gewinnen bei 15.977 in den Handel gestartet ...

