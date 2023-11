EQS-News: ParTec AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die ParTec AG gewinnt den IPO Award der Deutschen Börse für den besten Smallcap Börsengang



24.11.2023 / 09:14 CET/CEST

Die ParTec AG gewinnt den IPO Award der Deutschen Börse für den besten Smallcap Börsengang München, 24. November 2023 - Die ParTec AG, deutscher Entwickler und Hersteller von modularen Supercomputern und Quantencomputern, gehört mit ihrem im Juli 2023 vollzogenen Börsengang zu den erfolgreichsten Newcomern auf dem Frankfurter Parkett und erhielt gestern im Städel-Museum den IPO Award der Deutschen Börse Group sowie der Weimar Media Group in der Kategorie "Smallcap Börsengang". Vor rund 100 geladenen Gästen, darunter hochrangige Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, wurden die Preisträger in vier Kategorien im Rahmen einer festlichen Abendveranstaltung in Frankfurt gekürt. Die Laudatio für die ParTec AG hielt Dr. Fabian Mehring, Staatsminister für Digitales in Bayern. "Der Börsengang der ParTec AG war neben dem Zuschlag für den Bau des ersten Exascale-Computers JUPITER in Europa an ein Konsortium aus ParTec und Eviden ein außergewöhnlicher Meilenstein im Jahr 2023. Ich bin stolz und dankbar, dass unser Engagement von der Jury aus renommierten Finanzexpertinnen und -experten durch diese Auszeichnung so umfassend gewürdigt wurde", erklärte Hugo Falter, Co-CEO und Chief Operating Officer der ParTec AG, der den Award entgegennahm. Die ParTec AG feierte am 3. Juli 2023 ihr Börsendebüt mit einem Direct Listing in Frankfurt. Die Marktkapitalisierung betrug zum Börsenstart rund 900 Millionen Euro. Der IPO Award wurde 2023 zum ersten Mal verliehen. Über die ParTec AG: Die ParTec AG ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von modularen Supercomputern und Quantencomputern sowie begleitender Systemsoftware. Ihr Angebot umfasst den Vertrieb zukunftsweisender High Performance Computer (HPC) und Quantencomputer (QC) sowie Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser hochentwickelten Systeme. Der Ansatz der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) stellt ein Alleinstellungs- und Erfolgsmerkmal der ParTec AG dar, welches sich ganz besonders auch für die komplexen Anforderungen an massive Rechenleistungen der KI bewährt. Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich des High Performance Computing und des Quantencomputing sind unter www.par-tec.com zu finden. Pressekontakt: E-mail: press@par-tec.com, Phone: +4915122675393 Investor Relations Manager: edicto GmbH Dr. Sönke Knop / Doron Kaufmann partec@edicto.de +496990550551



