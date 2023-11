Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: Wiener Börse Plausch #532: Über die Kapsch-Reaktion und einen Auslandserfolg von Magnus, der im Inland auch gingeDie Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge #532 geht es um einen Preis, den Magnus Brunner in Deutschland gewonnen hat. Was nötig ist, um auch im Inland einen Preis zu gewinnen, sage ich in dieser Folge. Weiters: Zahlen von Porr, UBM, Uniqa, Aufträge für Andritz, Kontron, News zu RBI, Erste Group, Research zu Verbund. Und dann habe ich noch mehr zum Thema Kapitalerhöhung, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...