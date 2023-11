Der DAX bewegte sich am Vortag im ruhigen Handel bis zur Marke von 16.000 Punkten hoch, wo sich ein massiver Widerstand befindet und unter anderem der obere Fibonacci-Fächer im Monatschart verläuft. Im frühen Handel zeigt sich der DAX am heutigen Freitagmorgen im Bereich von 15.980 Punkten. Sollte dem DAX ein Durchbruch über den Fibonacci-Fächer gelingen, würde ein weiteres Long-Signal generiert werden. Kommt es hingegen zu einem Abprall am Fibonacci-Fächer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...